Акция! Смартфон T-Mobile OnePlus 6T получил редкую скидку в $200

23.01.2020, 9:04, Разное

T-Mobile OnePlus 6T, появившийся на рынке полгода назад, остается «убийцей» флагманов, но имеет один недостаток – отсутствует слот для карт, поэтому нет возможности добавить больше внутренней памяти. Теперь на смартфон предлагается скидка в $200.
Удешевленное устройство, обладающее качественной комплектацией и впечатляющими характеристиками, можно приобрести в период действия акции за $350. OnePlus станет отправлять заказы только через 9 дней, поэтому придется подождать, пока 6T прибудет в пункт назначения.

Версия OnePlus 6T от T-Mobile обладает 8 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ. Владелец данной модели обязательно получит обновление Android 10. По другим характеристикам смартфон ничем не отличается от иных разблокированных моделей. Просто его нельзя использовать в сетях CDMA, таких как Verizon или Sprint. Кроме того, ежемесячные обновления безопасности могут происходить не так быстро, потому что в T-Mobile должны сначала их одобрить.



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