Раскрыта тайна «похищенных» с украинских кораблей унитазов

Журналистка Юлия Витязева опубликовала видео, в котором раскрывается реальная история с якобы похищенных Россией с украинских кораблей унитазов.

«История одного похищения, или Приключения украинских унитазов. Финал», – иронично написала Витязева в Twitter, опубликовав отрывок разговора некоего «дяди Миши» с украинским моряком. Имя военного не называется, а лицо прикрыто. Полная запись беседы выложена на YouTube-канале «Миша из Канады».

На видео моряк показал два возвращенных Россией катера. После этого «дядя Миша» поинтересовался, поставили ли унитазы на место. На что получил ответ: «Да они там и стоят».

«Они там и были, унитазы?» – удивился автор видео, на что получил утвердительный ответ.

Отвечая на вопрос о якобы краже сантехники, моряк сказал, что «там что-то перепутали, неправильно доложили».

«Короче, унитазы никто не крал, но у нас это все уже выпустили в массы, и надо дальше играть», – сделал, смеясь, свой вывод автор видео, пишет «Царьград».

И получил полное подтверждение своим словам. «Там была проблема с мотором, который работает на слив. Пришел командующий либо замкомандующего и спросил, чего не хватает после осмотра. Выскочил кто-то и сказал, что с унитазом проблема, а тот не так понял и доложил в СМИ сразу, что их якобы вообще нет», – объяснил ситуацию моряк.

Напомним, возвращенные Украине корабли, задержанные за провокацию в Керченском проливе, 20 ноября 2019 года прибыли в Очаков. Президент Украины Владимир Зеленский после осмотра кораблей заявил, что на них якобы «частично не хватает оборудования», а в ВМС Украины пожаловались на пропажу унитазов.

В ФСБ заявили, что военные суда были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Итак, сегодня решающий день матча за мировую шахматную корону в женских шахматах.Либо Цзюй Веньцзюнь отстоит чемпионский титул, либо ее у нее отберет Александра Горячкина.В классику Горячкина уже доказала, что играет не слабее чемпионки мира. Теперь же многое решит устойчивость нервной системы и способность преодолеть огромное напряжение, которое сопровождает такие моменты, когда решается, как ты попадешь […]