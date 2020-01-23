«Новатэку» разрешили закупку газовозов за рубежом

«Новатэк» получил положительный ответ на просьбу закупить газовозы за рубежом, сообщил глава и совладелец компании Леонид Михельсон.

На вопрос получил ли Михельсон ответ на письмо президенту РФ о постройке газовозов за рубежом, он ответил: «Положительный».

«По-моему, на пять уже подписали, в марте месяце будет подписано со «Звездой»… Я про всю цепочку, еще на 15», – приводит его слова РИА «Новости».

Михельсон добавил, что дополнительно «Новатэку» нужно будет еще 10 газовозов, которые будут размещены на зарубежных верфях.

В декабре российские СМИ сообщали, что «Новатэк» хочет построить десять газовозов Arc7 на зарубежных верфях со сроком сдачи в 2023-2024 годах.

«Новатэку» с учетом планов по всем СПГ-проектам понадобится минимум 25 танкеров Arc7, то есть на 10 газовозов больше, чем к настоящему моменту заказано на российской верфи «Звезда», пояснял Михельсон в декабре.

2 декабря российская верфь «Звезда» подписала с южнокорейской Samsung Heavy Industries соглашение на 1,5 млрд долларов о поставке комплектующих для пяти газовозов Arc7 для проекта «Новатэка» «Арктик СПГ-2».

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