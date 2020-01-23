Экс-министры Топилин и Скворцова получили новые посты в Пенсионном фонде и ФМБА

Бывший министр труда Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд, а бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова стала руководителем Федерального медико-биологического агентства. Соответствующие указы за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликованы на сайте правительства.
Топилин и Скворцова не вошли в правительство, которое 21 января представил Мишустин. Они работали в правительстве Дмитрия Медведева с 2012 года. Теперь Минтруд возглавил Антон Котяков, до этого бывший заместителем министра финансов. Главой Минздрава стал Михаил Мурашко, ранее возглавлявший Росздравнадзор.
Председателем Пенсионного фонда ранее был Антон Дроздов. В новом правительстве он занял должность замглавы Минфина. ФМБА руководил Владимир Уйба, который теперь стал замглавы Минздрава.
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