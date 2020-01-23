Арахамия заявил, что еще два-три министра могут подать в отставку

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил в интервью «Украинской правде», опубликованном 23 января, что еще два-три министра могут подать в отставку.

Арахамия отметил, что министр развития общин и территорий Алена Бабак подала в отставку, вместе нее Верховная Рада планирует назначить нынешнего главу Ивано-Франковской государственной администрации Дениса Шмигаля.

На вопрос, планирует ли кто-то еще уходить из Кабмина, Арахамия ответил: «Думаю, два-три министра могут… Что касается других… Смотрите, это же не политическое правительство, а технократическое».

Отвечая на вопрос об увольнении министра внутренних дел Арсена Ававока, глава фракции сказал: «Это к президенту. Это его решение. И мы будем поддерживать его решения».

16 января стало известно, что Бабак подала заявление об увольнении по собственному желанию. Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде удовлетворить ее заявление.

Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук рассказала, что место Бабак, вероятно, займет Шмигаль. Он экономист по образованию. Возглавляет Ивано-Франковскую ОГА с августа 2019 года. С января 2018 года он был директором Бурштынской ТЭС. До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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