Автоновости: Suzuki презентовала недорогой кроссовер XL7

Японская компания Suzuki буквально недавно презентовала новый недорогой кроссовер Suzuki XL7.

В свою очередь, данный автомобиль поступит в свободную продажу одновременно в трех комплектациях. Первые поставки автомобиля к дилерам начнутся уже в следующем месяце. В свою очередь, новый бюджетный кроссовер XL7 получил семиместный салон. В передней части кузова применили новую решетку радиатора, бампера и головную оптику.

Под капотом японской новинки расположен 1,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает 105 л.с. мощности. Вместе с тем данный автомобиль также обладает 5-ступенчатой коробкой передач. Во всех версиях ограничились только передним приводом. Кроссовер получил продвинутые опции, включая бесключевой старт, новый климат-контроль, мультимедийный комплекс, парктроник и ряд других функций.

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