Автоновости: Suzuki презентовала недорогой кроссовер XL7

Японская компания Suzuki буквально недавно презентовала новый недорогой кроссовер Suzuki XL7.
В свою очередь, данный автомобиль поступит в свободную продажу одновременно в трех комплектациях. Первые поставки автомобиля к дилерам начнутся уже в следующем месяце. В свою очередь, новый бюджетный кроссовер XL7 получил семиместный салон. В передней части кузова применили новую решетку радиатора, бампера и головную оптику.
Под капотом японской новинки расположен 1,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает 105 л.с. мощности. Вместе с тем данный автомобиль также обладает 5-ступенчатой коробкой передач. Во всех версиях ограничились только передним приводом. Кроссовер получил продвинутые опции, включая бесключевой старт, новый климат-контроль, мультимедийный комплекс, парктроник и ряд других функций.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Итак, сегодня решающий день матча за мировую шахматную корону в женских шахматах.Либо Цзюй Веньцзюнь отстоит чемпионский титул, либо ее у нее отберет Александра Горячкина.В классику Горячкина уже доказала, что играет не слабее чемпионки мира. Теперь же многое решит устойчивость нервной системы и способность преодолеть огромное напряжение, которое сопровождает такие моменты, когда решается, как ты попадешь […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Юстиниан II: кровавый немтырь с отрезанным носом / 9 января
- Ягудин в одних трусах поразил народ заплывом на катке / 14 декабря
- «Дни.ру» дарят билеты: «SnowПати 5. История белой розы» / 30 ноября
- Скандалы: «Нам нужно либо денег, либо славы» / 28 ноября
- Мнение: Моя Россия / 3 декабря
- Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс, Джиджи Хадид и другие на вечеринке в честь 30-летия Тейлор Свифт / 15 декабря
- Звезда фильма «Один дома» создал реальную ловушку против грабителей: схема и принцип работы / 19 декабря
- Ученые назвали 8 преимуществ регулярных оргазмов / 17 января