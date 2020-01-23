Ума Турман посетила показ мод со своим 18-летним сыном

Известна актриса Ума Турман посетила показ мод во Франции вместе со своим 18-летним сыном Левоном. Юноша заметно подрос и возмужал, чем и привлёк внимание многих поклонников звезды.
Неделя моды в Париже традиционно не обходится без многих отечественных и зарубежных знаменитостей. На показе Dior сезона весна-лето присутствовала актриса Ума Турман. Компанию ей составил её подросший сын Левон, который и привлёк внимание публики. Он уже в свои 18 лет перерос мать несмотря на то, что рост актрисы составляет 181 сантиметр. При этом Левон внешне больше похож на своего отца и бывшего супруга Умы Турман Итана Хоука. От матери ему достался цвет волос.
Фанаты Умы Турман не перестают удивляться красоте 49-летней актрисы, а теперь они переключили внимание не её сына. Внешностью Левона восхищаются и отмечают, что он с матерью смотрится очень гармонично.
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