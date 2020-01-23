Историк удивился словам премьера Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне

Глава исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей прокомментировал статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне, в которой утверждается, что РФ якобы фальсифицирует историю.

Симиндей в интервью RT выразил удивление словами Моравецкого. Он признался, что поражен тем, что польские историки не смогли снабдить Моравецкого «сколь-нибудь вменяемыми формулировками для подобной статьи».

В публикации в газете Politico Моравецкий заявил, что концлагерь Освенцим могли освободить на полгода раньше, но «Советская армия встала в 200 километрах от Аушвица, а наступление было задержано». Эту работу, в частности, раскритиковала официальный представитель МИД Мария Захарова, назвав действия польского премьера «настоящим самоубийством».

Симиндей подчеркнул, что в настоящее время происходят усиленные манипуляции историей в политических целях. «Основной посыл данной статьи польского премьера является пропагандистским», – сказал он, отметив, что газета Politico, в которой была опубликована статья, ориентирована на «довольно специфическую западную аудиторию».

Историк указал на большой антироссийский настрой в публикации Моравецкого. По его словам, такая тональность немыслима в межгосударственных отношениях.

По мнению эксперта, «особенная» трактовка Варшавой истории связана с геополитической ориентацией польского руководства. Так, ищет «исторические подпорки», чтобы обосновать жесткую антироссийскую риторику в настоящем.

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