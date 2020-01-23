Нефть подешевела из-за китайского коронавируса

23.01.2020, 8:37, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром снижаются на опасениях, что распространение китайского коронавируса может привести к сокращению спроса на рынке, где и без того наблюдается избыток предложения.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 92 цента и составили 62,29 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на WTI снизилась на 99 центов – до 55,75 долларов за баррель.

«Опасения о том, что эпидемия коронавируса оказывает давление на спрос на нефть, препятствуя туризму и торговле, действительно существуют», – сообщил основатель консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари, передает «Интерфакс».

Число заболевших новым типом коронавируса в Китае составляет 571 человек. Жертвами вируса в Китае стали 17 заболевших. Всемирная организация здравоохранения уже предупредила, что в ближайшее время следует ждать быстрого распространения нового вида пневмонии.

Первый случай заболевания уже был зарегистрирован и в США. Также сообщалось, что пассажиры из Пулково, госпитализированные с подозрением на коронавирус, находятся в больницах Санкт-Петербурга в стабильном состоянии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что известно о новом вирусе, и как от него защититься.



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