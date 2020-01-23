Нурмагомедов-старший оценил последний бой Макгрегора

Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник Хабиба Нурмагомедова, высказался о поединке экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора с Дональдом Серроне.
Нурмагомедов-старший заявил, что противостояние могло носить договорной характер.
«Это был не бой, а муляж. Мы же знаем, как дерется Серроне. А это совсем не было похоже на бой. UFC во что бы то ни стало надо было вернуть Конора. А как? Победой. И теперь мы должны давать ему реванш? С чего бы это? Чемпион соглашается на реванш, когда соперник дал ему тяжелый бой или выигрывает. А у нас не было даже пяти раундов», – передает «Чемпионат» слова Нурмагомедова.
Напомним, в воскресенье Нурмагомедов-старший признался, что ожидал непродолжительный бой, который продлится не больше минуты, поскольку Серроне является для Макгрегора слабым оппонентом.
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