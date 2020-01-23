Таинственные сатанисты продолжают зверски убивать британских овец

Первые убитые овцы были найдены в районе Брэмшоу, графство Хэмпшир. Овцы были разрисованы пентаграммами и зарезаны большим ножом, а трупы специально оставили рядом с дорогой, чтобы их быстро нашли.

В том же ноябре в Брэмшоу неизвестные зарезали трех коров и ранили теленка, а потом разрисовали старинную церковь 12 века цифрами "666".

В начале января в Хэмпшире нашли еще трех убитых и разрисованных черной краской овец, в Кэдхеме, в Болдре и в том же Брэмшоу. Одну из овец изувечили особенно жестоко, сделав разрез от глотки до низа живота и вытащив наружу внутренности.

На днях в Нью-Форесте, тот же Хэмпшир, нашли еще трех убитых овец, все также разрисованных черной краской. Рядом с одной из них, заколотой толстой палкой от вил, лежал перевернутый крест из соломы.

По словам местного фермера, которому принадлежали убитые овцы, все это явно дело рук одной и той же группы. Он также рассказал, что все местное сообщество очень встревожено и напугано, люди не понимают кто это делает и бояться в том числе за своих детей.

Хэмпширские полицейские до сих пор не могут выйти на след загадочных сатанистов, они пока лишь организовали ночные патрули, но ничего подозрительного замечено не было.

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