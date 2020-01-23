10 случаев, когда экстрасенсы помогли полиции раскрыть преступление

Частенько, когда полиция заходит в тупик, эти люди приходят и предлагают свою "помощь" в розыске похищенного человека или преступника. И конечно же их "подсказки" в большинстве случаев оказываются ложными.

Однако иногда среди них попадаются люди, которые и в самом деле обладают некими сверхспособностями и действительно кого-то находят или дают верную наводку.

10. Кристин Робинет обнаружила Эшли Хоули

Еще в совсем юном возрасте американский экстрасенс Кристин Робинет стала общаться с духами. Однажды в 2005 году, когда она уже была взрослой и уже зарекомендовала себя как хороший экстрасенс, к ней ночью явился призрак молодой женщины и попросил о помощи.

Призрак назвался Эшли Хоули и к тому моменту женщина с таким именем уже четыре года числилась в штате Огайо бесследно пропавшей и вероятно убитой. Робинет получила от призрака Хоули информацию о том, что с ней случилось и после этого она пошла в полицию и заявила, что просит встречи с детективами.

Она пояснила детективам, что они могут ей верить или не верить, однако она точно знает, что Эшли Хоули похитил и убил ее бойфренд Роберт МакМичел. Робинет также указала, что тело убитой МакМичел зарыл неподалеку от своего дома.

Полицейские и ранее подозревали МакМичела, однако они не поверили словам экстрасенса. Вскоре, однако, им выдался шанс проверить слова Робинет, потому что была убита мать МакМичела и ее партнер, а главным подозреваемым стал Роберт МакМичел.

Полицейские обыскали дом МакМичелов и прилегающую к нему территорию и вскоре наткнулись на подозрительный холмик. Когда они его разрыли, то нашли останки Эшли Хоули. По словам Робинет, когда тело женщины наконец нашли, дух Эшли тоже наконец обнаружил свой покой.

9. Айрин Хьюз находила тела в Чикаго

Вплоть до своей смерти в 2015 году жительница Чикаго Айрин Хьюз регулярно использовала свои сверхспособности для помощи полиции. Особенно хорошо у нее получалось находить тела пропавших.

Первое дело такого рода у нее случилось в 1966 году, когда у нее было видение, что возле большого камня в канале Cal-Sag Canal лежит тело человека, застреленного в спину. Человек одет в белую рубашку, но без обуви. Когда полиция последовала ее указаниям, то вскоре они нашли на берегу канала именно такой труп убитого.

Руководителем отдела полиции в те годы был лейтенант Джерри Хармон и когда он поверил в способности Хьюз, он и далее много лет привлекал ее к различным делам. Вместе они работали над восемью сложными преступлениями, в одном из которых Хьюз назвала точное имя убийцы.

Хьюз помогала полиции в общей сложности 25 лет с временными промежутками. Лучше всего у нее получалось находить тело пропавшего, когда ей давали его фото и какую-нибудь вещь, которую ему принадлежала. Хьюз некоторое время смотрела на фото и медитировала, а потом указывала место, где находится тело.

8. Аннет Мартин обнаружила Дэнниса Прадо

Аннет Мартин, скончавшаяся в 2011 году, мечтала стать оперной певицей, но неожиданно сама для себя стала экстрасенсом и более 20 лет помогала находить пропавших людей. Самой известной ее работой считается розыск Дэнниса Прадо, пожилого мужчины, который бесследно исчез из своего дома в городке Пасифика, штат Калифорния. Полиция в течении двух месяцев обыскивала близлежащие районы, в том числе большой парк, но все без толку.

Когда Аннет убедила полицию, что может помочь им, ей дали фото Прадо и карту, после чего женщина сосредоточилась над картой и вскоре нарисовала в определенном месте в парке красный кружок. По ее словам тело пропавшего находится именно там.

Полицейские скептично отнеслись к ее словами, но офицер Роберта Хаусер, работавшая с поисковыми собаками, решила проверить это место и отправилась туда. И она с собаками обнаружила останки тела Прадо прямо в центре "красного кружка". Полицейские были мягко говоря ошеломлены.

После этого Аннет Мартин регулярно привлекалась полицейскими различных участков для помощи в похищениях или убийствах. Интервью с ней регулярно показывали по ТВ и полиция все время хвалила ее дар.

7. Лори Макуари обнаружила Алексис Берк

28-летняя Алексис Берк жила в районе озера Освего в штате Орегон и бесследно пропала в марте 1986 года. Ее муж Джон Берк подал заявление о пропаже жены лишь через три дня и поэтому полиция первоначально заподозрила его. Однако никаких улик против него не было найдено, а сама Алексис Берк даже спустя несколько месяцев так и не была обнаружена живой или мертвой.

А потом в полицию внезапно пришла местная женщина-экстрасенс Лори Макуари и заявила, что у нее есть подробная информация об этом деле. Она рассказала, что брак Берков с самого начала был проблемным из-за финансовых трудностей и лени Джона для поиска более хорошей работы.

Во время очередной ссоры с женой Джон попросту задушил Алексис, а потом позвонил своему брату и попросил его помочь тайно спрятать тело. Далее Лори описала 30 фактов о месте, где было захоронено тело убитой женщины и детектив Боб Ли по этим описаниям быстро обнаружил указанную точку.

Она оказалась всего в 75 ярдах от здания, где в то время работал Джон Берк и когда землю в этом месте разрыли, то нашли останки тела Алексис Берк. Джон Берк получил за это преступление 13 лет тюрьмы.

6. Дороти Эллисон видела пропавших детей

Умершая в 1999 году экстрасенс Дороти Эллисон из Нью-Джерси более 30 лет помогала местной полиции находить пропавших людей. Особенно хорошо у нее получалось находить погибших детей. За время работы она помогла найти более 50 тел детей.

К сожалению, она редко давала точные указания, где именно находится тело, поэтому полиция находила тела лишь спустя месяцы или даже годы. Однако когда эти тела были найдены, их описания полностью совпадали со словами Эллисон.

В 1967 году она пришла в полицию и пояснила сыщикам, что в местной реке утонул маленький мальчик, который надел ботинки не на те ноги. Лишь спустя месяц полицейские нашли тельце этого маленького утопленника с перепутанными ботинками.

В начале 1970-х Эллисон было видение о девочке, которую убили и спрятали в жестяную бочку из-под нефти с надписью "MAR" на ней. Опять же поиски были затруднены отсутствием указаний точного места, поэтому эту бочку с останками девочки нашли лишь через два года.

Эллисон никогда не брала денег за свои подсказки и иногда она промахивалась, делая неверные выводы, однако ее помощь все равно была очень большой.

5. Кэрол Пэт обнаружила Тайсона Эфирда

17-летний Тайсон Эфирд работал в закусочной в Марверне, штат Арканзас. 14 ноября 1991 года он пропал без вести и полиция не смогла ничем помочь. Спустя несколько дней страдающая от горя мать Тайсона пришла к местному экстрасенсу Кэрол Пэт и попросила ее о помощи.

Пэт взяла фотографию юноши, всмотрелась в нее и вскоре заявила, что парень жив, однако он был похищен и сильно измучен, в том числе подвергался сексуальному насилию. Потом она словесно описала, как выглядели его похитители, указала, что это двое мужчин, и упомянула слово "Ридж", но не смогла сказать, относится ли оно к названию города или чего-то иного.

А потом появился сам Тайсон, который сумел сбежать от своих похитителей. Его и правда мучили и насиловали, все именно как описала Пэт. А держали его в плену в доме на улице Ридж-Роуд. Когда полиция вломилась в указанны дом и арестовала похитителей — двоих мужчин, их внешность также совпала с описанием экстрасенса. Похитители получили по три пожизненных срока.

4. Этта Луиза Смит обнаружила Мелани Урибе

Этта Луиза Смит вообще не считала себя экстрасенсом, однако когда она в декабре 1980 года заметила по телевизору новости о похищении 31-летней медсестры Мелани Урибе, у нее возникло яркое и стойкое видение о том, где находится ее тело.

Смит поехала в Лос-Анджелес в район каньона Лопес и стала искать там тело Урибе. Вскоре ее чутье привело к обнаженному трупе медсестры, на котором были лишь ее врачебные туфли.

Когда напуганная находкой Смит уезжала из этого района ее машина попалась на глаза полиции, которая как раз искала там тело Урибе. Вскоре полицейские также наткнулись на труп и в тот же вечер Смит арестовали, обвинив в причастности к убийству медсестры.

На допросах Смит подробно пояснила о том, как она оказалась возле тела и о своем видении, но полиция ей конечно не поверила. Четыре дня Смит провела в тюремной камере, прежде чем полицейские нашли улики в пользу ее версии и выследили настоящего убийцу. После того как Смит отпустили, возмущенная женщина подала иск в суд против полиции, а потом успешно выиграла это дело.

3. Фил Джордан обнаружил Томми Кеннеди

Во время семейного пикника в округе Тайога, штат Нью-Йорк, в августе 1982 года 5-летний Томми Кеннеди разревелся из-за какого-то пустяка, а потом устроил истерику и убежал от родителей в неизвестную сторону. Когда его родители так и не смогли найти мальчика, они обратились в полицию.

Следователь выяснил, что в последний раз ребенка видели с надетым на нем плавательными "рукавами", поэтому возникла версия, что мальчик пошел купаться к воде и утонул. Напуганные родители мальчика после этого обратились к местному экстрасенсу Филу Джордану и тот сказал, что он ощущает, что ребенок жив.

Когда Джордану дали одну из футболок мальчика, тот некоторое время смотрел на нее, а потом сказал, что у него было видение, в котором мальчик лежит и спит под деревом, а неподалеку находятся перевернутые лодки, берег озера и небольшой домик.

На следующий день семья и следователь стали искать мальчика согласно указаниям Джордана и буквально через час нашли ребенка неподалеку от озера и лодок. Мальчик был напуганными, грязным, но живым и невредимым. После этого случая шериф округа Тайога неоднократно прибегал к помощи Фила Джордана и рекомендовал его полиции других штатов.

2. Нэнси Вебер обнаружила убийцу Элизабет Корниш

В 1987 году жительница штата Нью-Йорк Элизабет Корниш была изнасилована и убита в своей квартире. ДНК-тест в те годы был не настолько хорош, чтобы навести на преступника, поэтому полиция начала опрашивать членов семьи Корниш, ее соседей и знакомых. Это не привело ни к каким результатам, поэтому чуть позже сестра Корниш отправилась к экстрасенсу из Бронкса Нэнси Вебер.

Вэбер сказала, что ей нужно побывать в квартире убитой и когда она походила по квартире, то у нее возникли данные, с которыми Вебер сразу пошла в полицию.

Там она настояла, чтобы ее серьезно выслушали и сообщила детективам, что убийцей Корниш был мужчина со шрамом на лице и ковбойской пряжкой на ремне. А также, что он живет где-то на верхних этажах того же дома и что время убийства Корниш полицейские рассчитали неверно.

Похожий по описанию человек и правда был найден среди живущих на верхних этажах, его звали Джон Рис, также подтвердился факт, что патологоанатом ошибся с датой смерти Корниш. Когда Риса стали допрашивать, он вскоре во всем признался и получил пожизненное.

После этого случая Вебер стала регулярно помогать полицейским Нью-Йорка и даже получила специальный значок, что является большой редкостью для экстрасенсов, помогающим правоохранительным органам. Вебер и сейчас занимается этим же делом.

1. Розмари Керр обнаружила убийц Андре Дейгле

В июне 1987 года житель Нового Орлеана Андре Дейгле бесследно пропал. В последний раз его видели, когда он поздно вечером предложил подвести неизвестную молодую женщину на своем пикапе. Наутро он не вернулся домой и вскоре вся его семья заволновалась и стала подозревать самое худшее.

Они обратились в полицию, но те ничем не могли помочь, если не было ни тела, ни автомобиля, поэтому сестра Андре решила, что надо найти хорошего экстрасенса. Она обнаружила контакты Розмари Керр, которая жила в Лос-Анджелеса, за более 2000 миль от Нового Орлеана, однако сестра Андре все равно связалась с ней и послала ей фотографию брата и карту местности.

Розмари Керр посмотрела на фото и карту и вскоре указала на определенное место в городке Слайделл, который находился в 30 минутах езды от Нового Орлеана. С этими данными сестра Андре пошла в полицию и убедила их проверить указанное место.

Вместе с членами семьи Андре Дейгле полиция поехала в Слайделл и в указанном месте обнаружила пикап Андре, а рядом с ним двух мужчин. Они быстро сознались в убийстве Андре и угоне его машины.

Оказывается, та молодая женщина была сообщницей убийц и она помогала им нападать на водителей и угонять их автомобили. Когда Андре довез ее до указанного адреса, там на него напали эти мужчины, избили и задушили его до смерти, а тело бросили в ближайшее болото.

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