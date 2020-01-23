Профессор из Монтаны считает, что НЛО могут быть туристическими «круизными лайнерами» из Будущего

Если вы когда-нибудь отправлялись в круиз на теплоходе по Золотому кольцу России или ездили на экскурсионном автобусе по старинным местам, вы вероятно ощущали себя своеобразными "путешественниками во времени", оказываясь среди старинных зданий и представляя, как среди них бродили ваши вероятные предки.

Можно представить себе, что в Будущем, когда люди все-таки изобретут Машину Времени, будут организованы и подобные туристические поездки в прошлое.

Майкл Мастерс, профессор биологической антропологии из Технологического университета Монтаны (США) считает, что НЛО, которые люди регулярно наблюдают в небесах, и есть те самые "круизные лайнеры" туристов из Будущего.

"Я уверен, что в Будущем найдется немало людей, которые заплатят любые деньги, чтобы своими глазами посмотреть на любимый исторический период. А одни из самых популярных туристических маршрутов у них наверное будут в Мачу-Пикчу (Перу) и в Египет, в долину пирамид, а также во многие другие доисторические места", — говорит Мастерс.

Свой любопытный взгляд на НЛО Мастерс представил на Международном Конкгрессе по НЛО в 2019 году в лекции под названием "Инопланетяне это мы сами, только из Будущего". Также Мастерс выпустил книгу "Identified Flying Objects: A Multidisciplinary Scientific Approach to the UFO Phenomenon", где более подробно расписывает свою теорию.

В основе теории лежит научно-исследовательский подход, основанный на фактах из антропологии, астрономии, астробиологии и физики. Мастерс уверен, что с учетом нынешней эволюции человеческого общества, культуры и технологий, создание Машины Времени лишь дело времени, извините за каламбур.

Мастерс также объясняет, почему видевшие инопланетян люди часто описывают их как странных, но вполне человекоподобных существ. Это и есть люди, просто изменившиеся внешне из-за продолжающейся эволюции.

При этом Мастерс прибегает к аналогии, сравнивая современный технологичный автомобиль "Феррари" и самый первый автомобиль "Форд Модель Т", которые похожи друг на друга в основном лишь наличием четырех колес.

"Мы знаем, что мы это мы, но мы знаем, что ранее на нашей планете существовали другие виды людей. И мы знаем, что наши технологии будут куда более продвинутыми в будущем. Я думаю, что считать экипажи НЛО людьми из Будущего это самое простое и логичное объяснение".

Мастерс также имеет логическое объяснение и тем случаям, когда пришельцы похищают людей, берут у них различные анализы и делают непонятные медицинские опыты. По его версии люди Будущего вполне законно будут заинтересованы тем, какими были люди из их прошлого и они просто берут образцы для изучения.

По мнению немалого числа похищенных пришельцами людей, во время пребывания их в плену на кораблях инопланетян у них полностью пропадало ощущение времени, а также возникали иные временные аномалии. Все это также согласуется с версией Мастерса, что экипажи НЛО связаны с перемещениями во времени.

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