Профессор из Монтаны считает, что НЛО могут быть туристическими «круизными лайнерами» из Будущего

23.01.2020, 8:32, Разное

Если вы когда-нибудь отправлялись в круиз на теплоходе по Золотому кольцу России или ездили на экскурсионном автобусе по старинным местам, вы вероятно ощущали себя своеобразными "путешественниками во времени", оказываясь среди старинных зданий и представляя, как среди них бродили ваши вероятные предки. 

Можно представить себе, что в  Будущем, когда люди все-таки изобретут Машину Времени, будут организованы и подобные туристические поездки в прошлое. 

Майкл Мастерс, профессор биологической антропологии из Технологического университета Монтаны (США) считает, что НЛО, которые люди регулярно наблюдают в небесах, и есть те самые "круизные лайнеры" туристов из Будущего. 

"Я уверен, что в Будущем найдется немало людей, которые заплатят любые деньги, чтобы своими глазами посмотреть на любимый исторический период. А одни из самых популярных туристических маршрутов у них наверное будут в Мачу-Пикчу (Перу) и в Египет, в долину пирамид, а также во многие другие доисторические места", — говорит Мастерс.

Свой любопытный взгляд на НЛО Мастерс представил на Международном Конкгрессе по НЛО в 2019 году в лекции под названием "Инопланетяне это мы сами, только из Будущего". Также Мастерс выпустил книгу "Identified Flying Objects: A Multidisciplinary Scientific Approach to the UFO Phenomenon", где более подробно расписывает свою теорию. 

В основе теории лежит научно-исследовательский подход, основанный на фактах из антропологии, астрономии, астробиологии и физики.  Мастерс уверен, что с учетом нынешней эволюции человеческого общества, культуры и технологий, создание Машины Времени лишь дело времени, извините за каламбур. 

Мастерс также объясняет, почему видевшие инопланетян люди часто описывают их как странных, но вполне человекоподобных существ. Это и есть люди, просто изменившиеся внешне из-за продолжающейся эволюции. 

При этом Мастерс прибегает к аналогии, сравнивая современный технологичный автомобиль "Феррари" и самый первый автомобиль "Форд Модель Т", которые похожи друг на друга в основном лишь наличием четырех колес.

"Мы знаем, что мы это мы, но мы знаем, что ранее на нашей планете существовали другие виды людей. И мы знаем, что наши технологии будут куда более продвинутыми в будущем. Я думаю, что считать экипажи НЛО людьми из Будущего это самое простое и логичное объяснение".

Мастерс также имеет логическое объяснение и тем случаям, когда пришельцы похищают людей, берут у них различные анализы и делают непонятные медицинские опыты. По его версии люди Будущего вполне законно будут заинтересованы тем, какими были люди из их прошлого и они просто берут образцы для изучения.

По мнению немалого числа похищенных пришельцами людей, во время пребывания их в плену на кораблях инопланетян у них полностью пропадало ощущение времени, а также возникали иные временные аномалии. Все это также согласуется с версией Мастерса, что экипажи НЛО связаны с перемещениями во времени. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Донецкий «Шахтер» оценил игрока сборной Украины Николая Матвиенко в £30 млн, сообщает сайт телеканала Sky Sports. По информации ресурса, в трансфере заинтересован новый главный тренер «Арсенала» испанец Микель Артета, который видел игру Матвиенко, когда был помощником главного тренера «Манчестер Сити». «Шахтер» дважды играл с командой из Манчестера в текущем сезоне Лиги чемпионов. Sky Sports пишет, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика