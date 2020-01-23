Российские военные…

Венесуэла
Disguised Russian Soldiers Participate in Military Missions in Venezuela
Замаскированные российские солдаты участвуют в военных миссиях в Венесуэле
По сообщениям, венесуэльские военнослужащие охраняют русских солдат, одетых в униформу венесуэльской армии
By Sabrina Martín Last updated Jan 21, 2020
Они носят униформу венесуэльской армии, свободно передвигаются по территории, используют казармы, вертолеты, беспилотники, проводят испытания и составляют карты (Institute of Strategy).
Spanish — российские солдаты перемещаются по Венесуэле с «секретной миссией». Причины их вторжения в южноамериканскую страну неизвестны. Они носят униформу венесуэльской армии, свободно передвигаются по территории, используют казармы, вертолеты и беспилотники.
В сообщении журналистки Себастьяны Барраиш, опубликованном в Infobae, сказано, что группа из 18 россиян живет в отеле в штате Тахира на границе с Колумбией.
María Fernanda Cabal
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@MariaFdaCabal
“Visten el uniforme del Ejército venezolano, se desplazan libremente por el territorio, usan cuarteles, helicópteros y drones, realizan pruebas y mapas”
https://www.
infobae.com/america/venezu
ela/2020/01/14/misterio-en-la-frontera-de-venezuela-y-colombia-soldados-rusos-se-trasladaron-a-tachira-en-misiones-desconocidas/
…
Misterio en la frontera de Venezuela y Colombia: soldados rusos se trasladaron a Táchira en…
Visten el uniforme del Ejército venezolano, se desplazan libremente por el territorio, usan cuarteles, helicópteros y drones, realizan pruebas y mapas sin que el Alto Mando Militar o el gobierno de…
infobae.com
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7:25 AM — Jan 14, 2020
Согласно сообщению, по имеющимся данным, российских солдат в военной форме венесуэльской армии охраняют венесуэльские военнослужащие,
Это не первый случай, когда жители РФ приезжают в штат Тачира для проведения связанных с обороной работ. По словам Барраиш, в августе 2019 года группа из почти 80 солдат установила радары, антенны, блокирующее телекоммуникационные сигналы оборудование, и управляла беспилотниками в расположении военной части.
Но пограничный штат — не единственное место, где размещаются непонятные русские. Много русских находится, например, в Каракасе, в Círculo Militar (многоцелевой военный комплекс включающий в себя множество объектов — примечание переводчика, perevodika.ru). Кроме того, они также можно видеть в стратегическом оперативном командовании Боливарианских национальных вооруженных сил (Ceofanb) и на объектах министерства обороны и командования армии. В Боливаре, шахтерском штате Венесуэлы, русские солдаты также выполняли какие-то на задания.
Андрес Веласкес, лидер оппозиции, у которого диктатура Николаса Мадуро, с помощью фальсификаций на выборах, вырвала губернаторство штата, предположил, что русские намерены «занять участки в Mining Arch of Death» (район в бассейне р.Ориноко с богатейшими залежами разнообразных полезных ископаемых — примечание переводчика, perevodika.ru).
DFRLab следит за развертыванием российской армии в Венесуэле с начала 2019 года. В апреле сообщалось о высадке российских военнослужащих в Каракасе, подтвержденное фотографиями.
Слухи о российских войсках в Венесуэле распространялись с конца 2018 года, но конкретных доказательств их постоянного размещения было мало.
«Правительственные чиновники низкого уровня и некоторые военные чиновники говорят, что русские — это специалисты, которые были отправлены в Венесуэлу, чтобы помочь с системами противовоздушной обороны, которые Венесуэла купила у РФ в то время, когда Уго Чавес был президентом», — сказал Барраиш.
МИД Венесуэлы заявил о присутствии российских военных в стране, что они являются «российскими специалистами на территории Венесуэлы». Их присутствие предположительно «регулируется Соглашением о техническом и военном сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года правительствами России и Венесуэлы и тогда же ратифицированы обеими странами ».
Ливан
Russian military deployed S-400 system near Iraqi border, tracked F-35s: media
Российские военные развернули систему S-400 возле иракской границы, отслеживают F-35-е
By News Desk -2020-01-21
BEIRUT, LEBANON (2:10 P.M.) – Российские вооруженные силы развернули свою систему ПВО S-400 в аэропорту Камишли в северо-восточной Сирии, сообщило китайское издание Sohu в среду.
«Максимальная дальность обнаружения радара С-400 на авиабазе Хмеймим составляет всего 600 километров, а это означает, что он может обнаруживать самолеты на большей части границы между Ираком и Сирией, но не на границе. между Ираком и Ираном. Это является наиболее правдоподобным объяснением является того, что российские ВВС отправили радар 96L6E, расположенный на авиабазе Хмеймим, на авиабазу Камишли в северо-восточной пограничной зоне Сирии, которая находится всего в 100 километрах от иракской границы», — сообщает издание.
Согласно публикации, эта информация стала доступной после того, как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что российские вооруженные силы отслеживали шесть самолетов F-35 вдоль ирано-иракской границы во время ракетной атаки Корпуса стражей исламской революции (IRGC) на войска США. внутри Ирака.
Сообщение может быть дополнено публикацией сайта Avia.Pro, в которой также подтверждается, что если российские средства ПВО действительно обнаружили присутствие самолетов США у ирано-иракской границы, то это могло произойти только в случае близости С-400 к иракской границе.
«Учитывая дальность обнаружения целей российского С-400, эти системы ПВО могли действительно обнаружить шесть истребителей А-35 вблизи границ Ирана», — сказали они.
Однако следует отметить, что, хотя Иран и делал аналогичные заявления, США никак не прокомментировали утверждения Лаврова.
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