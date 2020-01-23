В гостинице на юго-западе Москвы произошла стрельба

23.01.2020, 8:30, Новости дня

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу. Два человека получили ранения, информирует пресс-служба столичного главка МВД.

«Неизвестные ворвались в помещение гостиницы, где в ходе конфликта с гражданами произвели несколько выстрелов из неустановленного, предположительно травматического оружия», – сказано в сообщении МВД, передает РИА «Новости».

Там уточнятся, что звонок в службу «02» поступил накануне ночью, а инцидент произошел в гостинице «РАО Академическая».

В результате стрельбы двое мужчин были госпитализированы. У одного из них диагностировано «огнестрельное ранение в области левого ребра и ушибленная рана скуловой кости», у второго – «огнестрельное ранение брюшной полости».

Ранее сообщалось, что водитель в центре Москвы выстрелил в сидевшую в машине женщину.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Полиция Читы задержала 37-летнего мужчину, который вместе с четырьмя детьми жил в разрушенном доме без каких-либо удобств. Многодетная семья ютилась на полу в одной из комнат почти разрушенного дома, в морозы грелась у костра и готовила еду на огне. Детей-маугли отправили в социальный приют «Надежда», их отца задержали. Выяснилось, что он проходил по нескольким тяжким […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика