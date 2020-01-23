В гостинице на юго-западе Москвы произошла стрельба

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу. Два человека получили ранения, информирует пресс-служба столичного главка МВД.
«Неизвестные ворвались в помещение гостиницы, где в ходе конфликта с гражданами произвели несколько выстрелов из неустановленного, предположительно травматического оружия», – сказано в сообщении МВД, передает РИА «Новости».
Там уточнятся, что звонок в службу «02» поступил накануне ночью, а инцидент произошел в гостинице «РАО Академическая».
В результате стрельбы двое мужчин были госпитализированы. У одного из них диагностировано «огнестрельное ранение в области левого ребра и ушибленная рана скуловой кости», у второго – «огнестрельное ранение брюшной полости».
Ранее сообщалось, что водитель в центре Москвы выстрелил в сидевшую в машине женщину.
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