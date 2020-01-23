Новый министр культуры Ольга Любимова живет с детьми в съёмной квартире

Журналисты узнали у приятелей нового министра культуры о ее личной жизни и увлечениях. Выяснилось, что Ольга Любимова живет в съёмной квартире вместе со своими детьми.

По словам знакомых правнучки актера Василия Качалова, она является женщиной, сделавшей себя сама. Также стало известно, что Ольга Любимова живет в съёмной квартире со своими детьми, а дачу в престижном поселке на Николиной горе ее родные ремонтировали несколько лет. По поводу увлечений министра культура ее друзья ничего не знают и говорят, что хобби государственного деятеля – это работа. После окончания вуза Любимова получила диплом журналиста, работала на телевидении репортером, затем ведущей, а также попробовала себя в качестве сценариста, редактора и продюсера. Уже на «Первом канале» политик построила административную карьеру.

Также Любимова успела сделать несколько десятков фильмов на православную тематику. Кроме этого, министр культуры хорошо разбирается в театре, так как ее отец Борис Николаевич на протяжении нескольких лет работал на должности директора театрального музея им. Бахрушина.

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