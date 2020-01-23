В Motorola назвали новый срок выхода на рынок «раскладушки» RAZR (2019)

23.01.2020, 8:21, Разное

В Motorola рассказали, когда поступит в продажу «раскладушка» RAZR (2019). Производитель планировал выпустить мобильный телефон на рынок в январе, но отложил до февраля из-за высокого спроса.

По информации The Verge, RAZR (2019), базирующийся на Snapdragon 710 в сочетании с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ, станет доступным для предзаказов с 26 января на порталах Walmart, Verizon и Motorola. Продажи «раскладушки», оцененной производителем в $1500, стартуют 6 февраля.

Устройство оснащено двумя дисплеями: Flex View с 6,2-дюймовой POLED-панелью и Quick View с 2,7-дюймовой OLED-матрицей. RAZR (2019) из коробки получит ОС Android 9 Pie с возможностью обновления до «десятки». «Раскладушка» имеет основную камеру на 16 Мп, порт USB-C, сканер дактилоскопии, NFC-модуль, АКБ на 2510 мАч с технологией быстрой подзарядки и защиту от брызг.



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