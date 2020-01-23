В американском городе открыли стрельбу по толпе

В центре американского Сиэтла, штат Вашингтон, открыли стрельбу, информирует городская полиция. Подозреваемый бежал, в настоящее время ведется его розыск.

«Многочисленные жертвы. (…) Офицеры и медики оказывают помощь раненым», – сообщили в полиции Сиэтла.

Инцидент произошел в среду вечером (утро четверга по мск) возле рынка Пайк-плейс, Третьей авеню и Пайн-стрит, где находятся новая штаб-квартира корпорации Amazon и первая в мире кофейня Starbucks. Этот район популярен среди туристов, передает РИА «Новости».

По словам очевидцев, внезапно раздалось около десяти выстрелов. Люди стали разбегаться в попытке спастись, прятаться за припаркованными автомобилями.

В настоящее время место происшествия оцеплено, ведется расследование.

О том, кто открыл огонь, поступают противоречивые сведения. Сначала сообщалось, что стрелком был мужчина. Позже правоохранители допустили, что стреляли несколько человек, предположительно, стороны уличного конфликта. Никто пока не задержан.

По информации канала NBC, погибла женщина в возрасте от 40 до 50 лет. 55-летняя женщина находится в критическом состоянии, девятилетний мальчик в тяжелом. Еще трое мужчин в возрасте 21, 34 и 35 лет – в стабильном состоянии.

Позже медики сообщили, что оказали помощь семи пострадавшим, один из них отпущен.

Напомним, в 2019 году в США произошло свыше 40 массовых убийств, это рекордный показатель за 50 лет. Новые случаи стрельбы также происходят с начала года. Так, 7 января американский водитель открыл стрельбу по игравшим в снежки детям.

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