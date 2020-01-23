Две женщины попали под колеса машины в Петербурге

В Санкт-Петербурге автомобиль Hyundai сбил двух женщин, которые переходили дорогу в неположенном месте. Авария произошла 22 января в Адмиралтейском районе.

Одна из пострадавших получила тяжелые травмы, другая – средней степени. Проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает ИА «Невские новости».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Поставки газа из Польши на Украину по «виртуальному реверсу» стартовали в январе, вскоре начнутся поставки из Словакии и Венгрии, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. «Только 1 января «Оператор ГТС Украины» подписал прямые соглашения с операторами ГТС смежных стран ЕС, которые (соглашения) базируются на европейских подходах и принципах. Уже сегодня эти новые возможности активно […]