Две женщины попали под колеса машины в Петербурге

23.01.2020, 8:12, Разное

В Санкт-Петербурге автомобиль Hyundai сбил двух женщин, которые переходили дорогу в неположенном месте. Авария произошла 22 января в Адмиралтейском районе.

Одна из пострадавших получила тяжелые травмы, другая – средней степени. Проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает ИА «Невские новости».



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