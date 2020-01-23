Казахстан ратифицировал протокол к соглашению с Россией о комплексе «Байтерек»

Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана ратифицировал протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительствами Казахстана и РФ о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек» от 22 декабря 2004 года, сообщил пресс-центра парламента.

«Протоколом предусматривается замена ракеты-носителя в проекте (с ракеты носителя «Ангара» на перспективную российскую ракету-носитель среднего класса), а также места строительства на базе космического ракетного комплекса «Зенит-М», который выводится из аренды космодрома «Байконур». Предусмотрено распределение финансирования составных частей космического ракетного комплекса между сторонами, согласно которому российская сторона обеспечивает финансирование создания ракеты-носителя и средств транспортирования ее составных частей, модернизации технических комплексов разгонного блока, космического аппарата и космической головной части», – передает ТАСС текст заключения комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената.

В свою очередь казахстанская сторона обеспечивает финансирование реконструкции и модернизации существующей наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М», создания учебно-тренировочных средств подготовки персонала по эксплуатации стартового и технических комплексов.

Срок начала летных испытаний КРК «Байтерек» с ракетой-носителем среднего класса определен в 2022 году.

Напомним, в декабре министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев заявил, что Казахстан планирует направить на финансирование создания на космодроме Байконур космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек» 233 млн долларов. Российская сторона отвечает непосредственно за производство ракеты-носителя «Союз-5». На эти работы предполагается выделение 916 млн долларов.





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