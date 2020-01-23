Пьяного ребенка госпитализировали в Саратове

В Саратове десятилетнего мальчика, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, госпитализировали.

Ребенка обнаружили прохожие, после чего они вызвали сотрудников оперативных служб, информирует «Рен ТВ».

Подробности инцидента устанавливаются.

Ранее в Бурятии пьяный подросток ударил полицейского ножом.

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