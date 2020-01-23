Медики назвали 6 причин появления болей в горле

Причиной возникновения болей в горле могут стать не только вирусные или инфекционные болезни. Медики рассказали о 6-ти признаках подобного состояния.

В большинстве случаев люди подозревают у себя ангину, однако откладывают поход к врачу и принимаются за самолечение. По словам специалистов, одной из причин образования болевых ощущений является острый фарингит, при котором человека беспокоит сухость в горле, чувство першения и царапанья, при этом повышается температура тела. Также заболевание может сопровождаться увеличением лимфоузлов, болью в суставах, мышцах и голове, появлением слизи. Далее медики назвали механические повреждения — порезы от еды, ожоги и травмы. В некоторых случаях на месте раны появляется заглоточный абсцесс, поэтому нужно вовремя обратиться к доктору, чтобы избежать операции.

Остеохондроз тоже может стать признаком боли в горле. При воспалении или повреждении шейных корешков, а также из-за болезней шейного отдела позвоночника может наблюдаться «глоточная мигрень», характеризующаяся болезненным комком, вызывающим дискомфорт при глотании. Различные инфекционные недуги являются «контактными». В связи с этим до полного выздоровления важно не общаться с людьми и не ходить в публичные места. Не стоит пренебрегать походом к специалисту.

При невралгии болевые ощущения появляются на миндалине или корне языка, они отдают в нос, ухо и нижнюю челюсть и сосредоточены с одной стороны горла. Такую боль называют «стреляющей», а приступы длятся 1-2 минуты. Опухоли, в свою очередь, развиваются в тканях горла и области щитовидной железы, они тоже способны вызывать болевые симптомы.

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