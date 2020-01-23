В Японии изобрели измеряющий пульс и сканирующий отпечатки пальцев датчик

Специалисты из Японии создали тонкий датчик изображения, который можно применять для оперативного считывания отпечатков пальцев и изображения вен. Пригодится устройство и для измерения пульса.
Авторами проектами являются сотрудники Japan Display, работавшие совместно с учеными из Токийского университета. Сконструировали аппарат эксперты благодаря интеграции транзисторов, обладающих отличной подвижностью носителей и высокочувствительными органическими фотодетекторами. Толщина датчика, разработанного японскими специалистами, составляет всего 15 мм, и он получился гибким и легким. Устройство можно использовать в механизмах аутентификации с хорошим уровнем защиты, так как функционирование биометрических данных дает возможность увеличить степень безопасности. О времени выхода новинки на коммерческий рынок пока ничего не сообщается.
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