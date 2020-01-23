Власти Австралии не могут выйти на связь с тушившим лесные пожары самолетом

В Австралии властям не удается связаться с авиатанкером, занимавшимся тушением пожаров в лесах. Самолет работал в Новом Южном Уэльсе.

Об инциденте с большим авиатанкером сообщают в Twitter-аккаунте представители Сельской пожарной службы данного штата. Новый Южный Уэльс расположен в юго-восточной части Австралии. Самолет выполнял задачу по тушению лесных пожаров близ Сноуи Монаро, когда с ним была утеряна связь.

Первые сообщения о масштабных пожарах в лесах Австралии появились в сентябре минувшего года. До сих пор, несмотря на усилия властей, с быстро распространяющимся по территории огнем не удалось справиться. За этот период погибли 27 человек и свыше 1 млрд животных, уничтожены больше 2000 домов.

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