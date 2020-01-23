Есть пострадавший: под Москвой столкнулись четыре машины

23.01.2020, 7:58, Разное

В Подмосковье на Минском шоссе столкнулись четыре автомобиля. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Устанавливаются все обстоятельства аварии. В результате ДТП пострадал один человек, пишет Москва 24.



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