Есть пострадавший: под Москвой столкнулись четыре машины

В Подмосковье на Минском шоссе столкнулись четыре автомобиля. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Устанавливаются все обстоятельства аварии. В результате ДТП пострадал один человек, пишет Москва 24.
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Последнее: Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев направило на оккупированные территории Донбасса 101,9 тонн гуманитарной помощи. Об этом 24 января проинформировала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Гумпомощь доставили через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» на 12 грузовиках. Жителям Донбасса направили продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, а также комплекты матери и ребенка. В 2014 […]
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