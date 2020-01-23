Пушков высмеял планы Украины войти в ЕС вместо Британии

Вступление Украины в Евросоюз вместо Великобритании, о котором попросил украинский президент Владимир Зеленский, может нанести серьезный удар по объединению, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
«Призыв Зеленского принять Украину в ЕС вместо Британии – за гранью здравого смысла», – написал Пушков в Twitter.
По его словам, «трудно нанести по ЕС удар большей силы, чем принять полунищую, отягощенную кризисом в Донбассе, факельными шествиями, мятущуюся Украину». «Зеленский считает – ЕС должен этого хотеть. Но ЕС не хочет», – добавил сенатор.
В среду Зеленский, говоря о перспективе членства Украины в ЕС, заявил, что когда одна страна выходит из союза, возможно, для другой время туда войти.
Глава британского правительства Борис Джонсон выразил уверенность в том, что Великобритания выйдет из ЕС 31 января, однако эта дата ранее переносилась из-за невозможности ратификации договора об условиях Brexit в парламенте страны.
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