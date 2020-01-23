Мнение: О предчувствиях скорого кризиса и готовности к нему

В Давосе один лишь американский президент Дональд #Трамп уверял, что всё хорошо в экономике. Его визави были не столь оптимистичны: по их мнению, растёт риск наступления стагнации, при этом возможности для монетарных и фискальных стимулов менее широкие, чем до кризиса 2007-2008 гг.

В общем, «золотое десятилетие», последовавшее за Великой Рецессией, похоже, заканчивается. Три возможных сценария будущего кризиса обсуждаются уже широко. Что может нас ожидать и готовы ли мы к этому?

Откровенно говоря, понять наигранный оптимизм Дональда Трампа легко. Ему через 10 месяцев переизбираться, своего Чурова под рукой нет, приходится заговаривать зубы в надежде «заговорить» заодно и #кризис. Который, по мнению многих, уже буквально стои́т на пороге, о чём свидетельствует целый ряд опережающих индикаторов. Впрочем, их интерпретация всегда грешила некоторым субъективизмом, а то и волюнтаризмом.

Но в любом случае, тревожные настроения в деловых и финансовых кругах – #реальность, которая может обернуться эффектом самосбывающегося #прогноз­а. И если правы пессимисты, мало не покажется. Никогда ещё мировая #экономика не входила в кризис с почти нулевыми процентными ставками, госдолгом ведущих экономик свыше 100% ВВП и глобальным экономическим ростом менее 3%. У большинства центральных банков не остаётся ни ресурсов, ни инструментов, чтобы смягчить удар, когда грянет буря.

При этом «тихих гаваней» в мировом хозяйстве на этот раз, увы, не осталось. Коэффициент корреляции между ВВП ведущих стран мира находится в пределах 0,9—1, что свидетельствует о беспрецедентной взаимозависимости главных мировых экономик. Случись что – пострадают все.

Но #Россия – особенно. Несмотря на #импортозамещение и желание стать более автономной, российская экономика остается зависимой от внешних факторов. В условиях санкций, о которых уже начали забывать, доступ к финансовым ресурсам будет ограничен даже для тех, кто не входят в санкционные списки. И решить проблему за счёт затягивания поясов простых граждан тоже не получится: #население за 2014-2019 гг. несколько обеднело, многие постепенно потратили свои накопления на «чёрный день», а некоторые влезли в долги по самые уши. Закредитованность домохозяйств в регионах с низким уровнем доходов – Иркутская область, Калмыкия, Тыва и пр. – уже превысила 40%, что делает ситуацию не просто неустойчивой, а довольно опасной.

Можно надеяться, что страна обладает значительными резервами, накопленными всеми правдами и неправдами за счёт снижения доходов россиян. Но, как показала практика прошлых кризисов, бюджетные заначки, как и ЗВР, быстро проедаются. Причём без особого толка для экономики. При этом в новом правительстве большинство составляют как раз адепты «господдержки», что не даёт оснований сомневаться: по тем же граблям пройдём ещё раз, в случае чего.

Или вы верите, что нынешний кабинет министров учтёт ошибки предшественников и станет действовать более грамотно в критической ситуации?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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