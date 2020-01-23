Мнение: Последствия ударов по базе Айн-аль-Ассад

Продолжает раскручиваться тема сокрытия потерь Пентагоном после удара иранских баллистических ракет по базе "Айн-аль-Ассад".

Число пострадавших опять выросло.

Ситуация странная — с одной стороны известно, что США за несколько часов до удара знали, что база подвергнется удару, о чем американцы знали от источников в Катаре и Ираке. С другой стороны, даже зная об ударе и заранее уведя личный состав в бомбоубежища, Пентагон не смог избежать потерь, что добавляет к обвинениям во вранье в адрес Трампа и Эспера, еще и вопрос компетентности лиц отвечавших за безопасность персонала базы.

Теперь хронология вранья выглядит так.

1. Потерь нет, пострадали только иракцы.

2. 11 человек получили ранения и контузии, иракцы не пострадали.

3. И вот свежая итерация откровений от CENTCOM — помимо уже известных 11 пострадавших, еще одна группа военнослужащих была доставлена в немецкий госпиталь с "потенциальными травмами" (обратите внимание, нет фото и видео из этих госпиталей). По заявлению CENTCOM, речь идет о еще 11 пострадавших, что доводит их число уже до 22.

4. При этом, по данный кувейтских источников, 16 раненых американских солдат https://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13981029000918 (с осколочными ранениями и сильными ожогами) были доставлены на авиабазу Ахмед аль-Джабер в Кувейте. Если кувейтские источники не врут, то общее число доходит до 38.

5. Также сообщается https://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13981102000317, что несколько легко раненых солдат проходят лечение в Ираке.

Выглядит все это так, что разовое число пострадавших оказалось более значительным, чем ожидали в Вашингтоне, и сейчас эту историю пытаются купировать, выдавая порционно информацию о группах пострадавших солдат, чтобы не травмировать общественность большими цифрами. Напомню, что согласно официальным заявлениям КСИР, по их оценкам пострадали до 80 американских солдат. И чем больше Пентагон путается в своем вранье, тем более реалистичной начинает выглядеть эта оценка.

А сколько было разговоров про иранцев, которые "обстреляли пустые сараи в пустыне". А теперь приходится изгаляться и придумывать, как обосновать большое кол-во пострадавших, которых пришлось вывозить в Германию и Кувейт. Достаточно наглядная иллюстрация тезиса "Пентагон всегда честен в вопросе потерь". Тот случай, когда Эспера поймали за руку на вранье, хотя этого легко можно было бы избежать, если бы в день удара, Пентагон заявил, что некоторое число солдат получили легкие травмы и контузии, под что можно было бы списать даже более крупные потери.

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Кириллове Вологодской области вынесли приговор в отношении 23-летнего местного жителя. Парня признали виновным в изнасиловании 60-летней женщины и причинении ей смертельных травм. Экспертиза установила, что перед смертью пенсионерка подверглась сексуальному насилию и была жестоко избита. По данным Flashnord, подозреваемый признался, что во время застолья подрался с мужем хозяйки и попросил ее проводить его на улицу, где и совершил нападение. Преступнику назначено наказание в виде 15 лет […]