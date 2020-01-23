«Что нам делать, наш мудрый вождь?».  МВД заинтересовалось комиком Долгополовым, который пошутил о Путине

Управление МВД по Московской области направило запрос в петербургский стендап-клуб HopHead по поводу выступления комика Александра Долгополова. Об этом сообщил в инстаграме сам Долгополов.

В документе, который он опубликовал, майор полиции А. Г. Ряполов просит администрацию бара уточнить, в их ли заведении выступал около года назад Долгополов. «Моя карьера вышла на новый уровень – два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау!» – написал комик.

Полицию интересуют «полные сведения о лице, выступающем на видео «Александр Долгополов – Новый час шуток», которое было опубликовано на ютубе в апреле прошлого года. Ролик собрал более 2,5 млн просмотров.

Концерт состоялся в феврале 2019 года. Тогда Долгополов пошутил о любви россиян к президенту Путину: «Если Путин издаст указ о том, что всем россиянам нужно прыгнуть в лаву, они скажут: «О Боже мой, но где мы найдем лаву, у нас нет ее во дворе, что нам делать, наш мудрый вождь?»

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