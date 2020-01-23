Из мэрии Москвы отозвали согласованную заявку на митинг против поправок в Конституцию

Из мэрии Москвы отозвали заявку на проведение 1 февраля митинга против предложенной президентом России Владимиром Путиным конституционной реформы, ​сообщает Радио Свобода со ссылкой на одного из организаторов акции, члена незарегистрированной Либертарианской партии Игоря Ефремова. ​

По его словам, активисты партии часто подают заявки на митинг на всякий случай, чтобы оставить себе возможность провести акцию, если тема будет иметь достаточный резонанс. Заявку на митинг 1 февраля внезапно согласовали в тот же день, через несколько часов после подачи. Такое произошло впервые, сказал Ефремов. По его словам, организаторы не анонсировали акцию, потому что не были уверены, что ее стоит проводить, в итоге решили, что целесообразнее отказаться от проведения митинга 1 февраля.

От публичного анонса мероприятия, по данным «Коммерсанта», отказались после заявления оппозиционера Алексея Навального, что в действующей Конституции заложен механизм узурпации власти и ее «не надо защищать».

О согласовании митинга на проспекте Сахарова стало известно несколько дней назад, однако правительство Москвы не сообщило, кто именно подал заявку, а ни одна из оппозиционных политических сил не заявляла о том, что имеет к ней отношение. 21 января стало известно, что заявку подали активисты Либертарианской партии Игорь Ефремов и Сергей Синицын.

Владимир Путин на прошлой неделе предложил изменить Конституцию, в тот же день создал своим распоряжением рабочую группу – и к понедельнику поправки в основной закон уже готовы и внесены в Госдуму. Среди них – изменения, касающиеся деятельности Конституционного суда России.

Поправки предложено внести в 13 статей основного закона: о президенте РФ, об избрании членов Федерального собрания (депутатов и сенаторов), о правительстве РФ, о судьях и прокуратуре, а также об органах местного самоуправления. Отдельная поправка в статью 79 закрепляет приоритет Конституции России над международным правом.

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