Из мэрии Москвы отозвали согласованную заявку на митинг против поправок в Конституцию

Из мэрии Москвы отозвали заявку на проведение 1 февраля митинга против предложенной президентом России Владимиром Путиным конституционной реформы, сообщает Радио Свобода со ссылкой на одного из организаторов акции, члена незарегистрированной Либертарианской партии Игоря Ефремова.
По его словам, активисты партии часто подают заявки на митинг на всякий случай, чтобы оставить себе возможность провести акцию, если тема будет иметь достаточный резонанс. Заявку на митинг 1 февраля внезапно согласовали в тот же день, через несколько часов после подачи. Такое произошло впервые, сказал Ефремов. По его словам, организаторы не анонсировали акцию, потому что не были уверены, что ее стоит проводить, в итоге решили, что целесообразнее отказаться от проведения митинга 1 февраля.
От публичного анонса мероприятия, по данным «Коммерсанта», отказались после заявления оппозиционера Алексея Навального, что в действующей Конституции заложен механизм узурпации власти и ее «не надо защищать».
О согласовании митинга на проспекте Сахарова стало известно несколько дней назад, однако правительство Москвы не сообщило, кто именно подал заявку, а ни одна из оппозиционных политических сил не заявляла о том, что имеет к ней отношение. 21 января стало известно, что заявку подали активисты Либертарианской партии Игорь Ефремов и Сергей Синицын.
Владимир Путин на прошлой неделе предложил изменить Конституцию, в тот же день создал своим распоряжением рабочую группу – и к понедельнику поправки в основной закон уже готовы и внесены в Госдуму. Среди них – изменения, касающиеся деятельности Конституционного суда России.
Поправки предложено внести в 13 статей основного закона: о президенте РФ, об избрании членов Федерального собрания (депутатов и сенаторов), о правительстве РФ, о судьях и прокуратуре, а также об органах местного самоуправления. Отдельная поправка в статью 79 закрепляет приоритет Конституции России над международным правом.
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