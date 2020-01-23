Трамп первым из президентов США станет участником митинга против абортов

23.01.2020, 7:19, Новости дня

Дональд Трамп станет первым президентом США, который примет участие в митинге противников абортов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

«Президент Дональд Трамп станет первым президентом США, который посетит в пятницу «Марш за жизнь»!» – передает РИА «Новости» сообщение Гришэм.

Сам Трамп тоже разместил на своей странице в Twitter сообщение от организаторов марша и прокомментировал его словами: «Увидимся в пятницу».

See you on Friday…Big Crowd! https://t.co/MFyWLG4HFZ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2020

Напомним, в июле телеведущий Владимир Познер заявил, что вопрос абортов разделил американский народ.



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