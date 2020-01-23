Lego запустила собранную модель МКС из конструктора в стратосферу

Представители Lego решили запустить в стратосферу модель Международной космической станции, собранную с помощью конструктора. Таким образом, они прорекламировали новый игровой набор, отметили зарубежные инсайдеры.
Необычный «космический» комплект от Lego появится в магазинах уже в начале февраля 2020 года – в честь 20-летия оригинальной МКС и начала её работы в пилотируемом режиме. Во время создания конструктора учитывались и пожелания NASA.
Цена данного продукта не превысит 70 долларов: к слову, чтобы сделать рекламу набора, специалисты специально создали из его деталей копию МКС, а затем отправили в космос. Не так давно появилась информация, что сортировщик для LEGO с нейросетью был собран посредством конструктора, а сам проект продлился более 2 лет.
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