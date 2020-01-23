Чубаров раскрыл подробности запланированного «марша» с Украины в Крым

23.01.2020, 6:58, Новости дня

Экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что представители возглавляемого им запрещенного в РФ «Меджлиса крымско-татарского народа» пересекут границу с Крымом на пункте пропуска «Чонгар» 2 мая.

По словам Чубарова, в пешем марше на полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и некие «западные партнеры», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский «Пятый канал».

Он также не исключил силовой сценарий развития событий.

Напомним, в декабре Чубаров рассказал, что собрался организовать шествие с целью проникнуть в Крым с территории Украины.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что «такой марш, даже если представить его реализацию, будет маршем против населения Крыма, против тех, кто самостоятельно определил свою судьбу».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Кириллове Вологодской области вынесли приговор в отношении 23-летнего местного жителя. Парня признали виновным в изнасиловании 60-летней женщины и причинении ей смертельных травм.  Экспертиза установила, что перед смертью пенсионерка подверглась сексуальному насилию и была жестоко избита. По данным Flashnord, подозреваемый признался, что во время застолья подрался с мужем хозяйки и попросил ее проводить его на улицу, где и совершил нападение. Преступнику назначено наказание в виде 15 лет […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика