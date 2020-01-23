Генсек ООН перечислил современных «всадников Апокалипсиса»

Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал, каких четырех «всадников Апокалипсиса» видит в современном мире.
По его словам, есть «четыре надвигающиеся угрозы, которые подвергают опасности прогресс XXI века и создают угрозу возможностям XXI века», передает РИА «Новости».
Первый «всадник» – это «высочайшая геостратегическая напряженность». В частности, генсек отметил рост ядерной угрозы.
Второй – климатический кризис. Под угрозой исчезновения оказались миллионы видов живых существ, сказал Гутерреш.
В качестве третьего «всадника», по мнению Гутерреша, выступает «растущее глобальное недоверие» к политическим учреждениям и глобализации. Как отметил генсек ООН, два человека из трех сейчас живут в государствах, где усиливается неравенство.
Последним «всадником» была названа «темная сторона цифрового мира».
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