Генсек ООН перечислил современных «всадников Апокалипсиса»

Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал, каких четырех «всадников Апокалипсиса» видит в современном мире.

По его словам, есть «четыре надвигающиеся угрозы, которые подвергают опасности прогресс XXI века и создают угрозу возможностям XXI века», передает РИА «Новости».

Первый «всадник» – это «высочайшая геостратегическая напряженность». В частности, генсек отметил рост ядерной угрозы.

Второй – климатический кризис. Под угрозой исчезновения оказались миллионы видов живых существ, сказал Гутерреш.

В качестве третьего «всадника», по мнению Гутерреша, выступает «растущее глобальное недоверие» к политическим учреждениям и глобализации. Как отметил генсек ООН, два человека из трех сейчас живут в государствах, где усиливается неравенство.

Последним «всадником» была названа «темная сторона цифрового мира».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: ФСБ России объявила, что задержала в аннексированном Крыму местного жителя, который якобы был агентом украинских спецслужб и оборудовал в Симферополе схроны с боеприпасами и взрывчаткой. «В обустроенных им тайниках обнаружено и изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой пять килограммов», — сообщил 24 января Центр общественных связей ФСБ России. Имя задержанного пока неизвестно, […]