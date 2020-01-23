Мнение: Туманное будущее партии власти

Проблема сакральности, абсолютно естественная для России, ставит вопрос о будущем партии "Единая Россия".

Партия власти может существовать только в одном случае — если ее руководителем хотя бы номинально является высшее должностное лицо. Ранее таковых в России было два — премьер и президент. Просто потому, что оба-два были в разное время и тем, и другим. Сегодня нынешний премьер на лидера партии власти не "тянет" просто потому, что его статус неясен ему самому. Как написано на майке нового министра культуры: "Кто вы такие? Мы вас не знаем…" ну и так далее.

Если власть эту проблему не решит, причем в сжатые сроки, то с будущим у ЕР (которое и без того было весьма туманным и сумрачным) станет совсем беспросветно.

В случае ее ликвидации возникает новая развилка — будет ли создана новая партия власти (к примеру из сервильного ОНФ). Если да — то все вернется на новый заход, но в еще более ухудшенном варианте (любая копия всегда гаже оригинала). Если нет — то придется ликвидировать всю нынешнюю партийную систему или как минимум, партийные списки в Думу. По понятной причине. А это уже новая и весьма серьезная структурная перестройка.

Потянув за одну веревочку, решая проблему трансферта через конституционный переворот, Путин вытягивает за ней все больше и больше. Чем-то это все начинает напоминать карточный домик, в котором подрубили нижние карты.

Источник: Эль Мюрид

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