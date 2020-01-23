Россия и Израиль подписали договор об усыновлении

Произошло «историческое событие» – РФ и Израиль подписали договор об усыновлении, сообщил министр экологии Израиля Зеев Элькин.

Договор был заключен на встрече сопредседателей российско-израильской межправкомиссии, передает РИА «Новости».

Элькин, который является сопредседателем МПК, заявил, что произошло «историческое событие».

Россию на переговорах представлял замглавы МЭР Азер Муталим оглы Талыбов.

Кроме того, в работе межправкомиссии участвовали заместители министров и представители профильных организаций.

Переговоры, о которых идет речь, велись с 2016 года. При этом тема обсуждалась и раньше. Так, в 2013 году МИД РФ сообщал, что компетентные органы обсуждают международное усыновление с рядом стран, в том числе с Израилем.

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