Мнение: Израильский ребус Путина

Путин летит в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста. Четыре российских самолета, доставивших автомобили и оборудование для визита Путина, приземлились в аэропорту им. Бен-Гуриона еще на прошлой неделе.

Кроме участия в программе форума, Путин собирается встретиться с Яффой Иссахар, мамой Наамы Иссахар, 26-летней гражданки Израиля и США, приговоренной в России на 7,5 лет колонии за хранение и контрабанду 9,5 граммов гашиша (ч. 1 ст. 228, п. «в» части 2 ст. 229.1 УК).

Не понимаю, зачем Путин хочет встретиться с Яффой Иссахар? Чтобы извиниться за то, что в отношении ее дочери сфабриковали уголовное дело? Не похоже…

Чтобы лично передать узницу маме? Вместе с указом о помиловании? По-моему, это будет выглядеть очень глупо. Если девушка уже будет доставлена в Израиль, Яффа Иссахар ведь может и плюнуть в лицо Путину? А если не будет – тем более может плюнуть. Так или не так?

Какие есть версии, зачем Путин хочет встретиться с мамой Наамы Иссахар? Что прописали в сценарий этой встречи политтехнологи?

На снимке: Наама Иссахар на слушаниях в суде. Красногорск, Московская область. Фото отсюда

Источник: Ирек Муртазин

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: ФСБ России объявила, что задержала в аннексированном Крыму местного жителя, который якобы был агентом украинских спецслужб и оборудовал в Симферополе схроны с боеприпасами и взрывчаткой. «В обустроенных им тайниках обнаружено и изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой пять килограммов», — сообщил 24 января Центр общественных связей ФСБ России. Имя задержанного пока неизвестно, […]