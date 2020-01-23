Мнение: Израильский ребус Путина

23.01.2020, 6:18, Разное

Путин летит в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста. Четыре российских самолета, доставивших автомобили и оборудование для визита Путина, приземлились в аэропорту им. Бен-Гуриона еще на прошлой неделе.

Кроме участия в программе форума, Путин собирается встретиться с Яффой Иссахар, мамой Наамы Иссахар, 26-летней гражданки Израиля и США,  приговоренной в России на 7,5 лет колонии за хранение и контрабанду 9,5 граммов гашиша (ч. 1 ст. 228, п. «в» части 2 ст. 229.1 УК).

Не понимаю, зачем Путин хочет встретиться с Яффой Иссахар? Чтобы извиниться за то, что в отношении ее дочери сфабриковали уголовное дело? Не похоже…

Чтобы лично передать узницу маме? Вместе с указом о помиловании?  По-моему, это будет выглядеть очень глупо. Если девушка уже будет доставлена в Израиль, Яффа Иссахар ведь может и плюнуть в лицо Путину? А если не будет – тем более может плюнуть. Так или не так?

Какие есть версии, зачем Путин хочет встретиться с мамой Наамы Иссахар? Что прописали в сценарий этой встречи политтехнологи?

На снимке: Наама Иссахар на слушаниях в суде. Красногорск, Московская область. Фото отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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