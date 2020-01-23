«Не послушала мать»: Николь Кузнецова рассказала историю любви с бедным телевизионщиком

Участнице «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецовой пришлось в свое время связать себя брачными узами с мужчиной, который не имел большого количества денежных средств, но не побоялся сделать предложение москвичке. Звезда, не послушав мать, согласилась выйти за бедного, и теперь не жалеет об этом.

В «Битву экстрасенсов» Николь Кузнецова пришла пять лет назад и почти сразу обратила на себя внимание благодаря словам о связи с криминальным авторитетом Япончиком. Когда тот погиб, она вышла замуж за Александра Садокова, который только пришел на телевидение. Он принял возлюбленную с сыном, взяв их под свою опеку. Супруги отметили годовщину свадьбы, и по этому поводу участница шоу вспомнила историю их знакомства.

По словам Кузнецовой, Садоков полюбил ее с первого взгляда и бесповоротно. В 25-летнем возрасте парень стал ее мужем и отцом для ребенка ясновидящей. Перед этим молодой человек отдал возлюбленной ключи от квартиры, снятой на последние деньги, сказав, что будет там ждать ее с сыном. Николь пояснила об этом матери, но та восприняла предложение в штыки, не захотев принимать телевизионщика без денег, учитывая столичный статус дочери. Теперь теща и зять хорошо общаются между собой, а семья чувствует себя счастливой, несмотря на все преграды.

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