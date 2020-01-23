Мнение: «Ну-ка все вместе, уши развесьте»

Ой, заживем мы теперь, товарищи дорогие!

Никаких макарошек (https://t.me/SerpomPo/1665) – только шашлык- машлык да манго с авокадо. Путин обратил внимание на плохое питание народа и велел пересмотреть потребительскую корзину.

И еще порадовал: маткапитал семьи смогут тратить сразу после рождения первого ребенка. А еще эти деньги вот-вот разрешат пустить на газификацию. И правильно, не ждать же пока «Газпром» до вашей хаты ветку дотянет? Миллер (https://t.me/SerpomPo/4967) же потоки осваивает – то «Турецкий», то «Северный».

А тут все сами. Деньги-то теперь есть (хорошо Медведева убрали!): Мишустин (https://t.me/SerpomPo/5013) распорядился внести поправки в бюджет и выделить на все, что Путин в послании пообещал.

А мы вот думаем: народ умасливают, чтоб он дружно за мутные поправки в Конституцию (https://echo.msk.ru/blog/kunadze/2574620-echo/)проголосовал, которые реально путинскую власть, как специалисты говорят, только ужесточают. Или Путина что-то в поведении граждан насторожило, и он решил добавить подданным немного на «пирожные», пока они с вилами не запросили хлеба?

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Источник: СерпомПо

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