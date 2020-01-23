Федосеев день: чего надо бояться 24 января

История праздника

И католическая, и православная церкви почитают имя

преподобного Феодосия Великого, чудотворца и основателя общежительного

монашества в Палестине. Православный календарь велит вспоминать его 24 января.

Феодосий Великий родился в семье благочестивых христиан в

городе Каппадокия на востоке Малой Азии. С детства он занимался чтением Библии

и истово молился, прося у Господа наставить его на путь спасения. Во время паломничества

на Святую Землю Феодосий Великий повстречал преподобного Симеона Столпника,

который благословил отрока и предсказал ему будущее «пастыря словесных овец»,

которому удастся многих спасти от «мысленного волка».

Феодосий поселился в пещере, в которой, согласно преданиям, останавливались

волхвы, шедшие поклониться новорожденному Иисусу. Туда же стали стекаться иноки,

и вскоре пещера перестала вмещать всех монахов. Тогда Феодосий по указанию

Господа выбрал место для нового монастыря.

Феодосий Великий давал приют всем странникам и помогал

бедным. В период правления императора Анастасия I за защиту

православной веры преподобный был подвергнут заточению и вышел на свободу уже

после смерти правителя Византии. Феодосий Великий после продолжительной болезни

умер в возрасте 105 лет. Тело святого было погребено в пещере трех волхвов, с

которой начался его монашеский путь.

Федосеев день: народные традиции и приметы на 24 января

Народная память сохранила за 24 января имя Феодосия, как это

полагает церковный календарь православных праздников, однако наполнила его

своим смыслом. Люди верили, что в этот день выходить на улицу нужно с опаской.

На Федосеев день, были уверены наши предки, надо бояться заморозков. Вопроса «Какой сегодня праздник», перед ними не стояло – крестьяне боролись за собственное выживание. «Мороз худ, готовит хлуд», «Мужик за порог, а мороз ему поперек» – гласила

народная мудрость.

При этом народ был уверен, что у холодов на 24 января есть

пугающая потусторонняя причина. Дескать, нечистая сила, которую люди выгнали из

своих домов во время Святок, не знает, куда ей деваться и от этого колдует

морозы, поэтому они несут в себе не только риск замерзнуть, но и другие страшные

угрозы.

С погодой на 24 января связаны и некоторые приметы, по

которым крестьяне пытались предугадать будущее. Если на Федосеев день будет

холодно, то яровые хлеба придется засеивать поздно и с большим трудом. А теплая

погода 24 января сулит наступление дождливой весны.

Молитвы преподобному Феодосию

День почитания преподобного Феодосия Великого 24 января,

который установил церковный календарь, будет подходящей датой для того, чтобы

поставить свечку перед его иконой в храме и попросить у святого помолиться перед

Господом за прощение недобрых поступков и мыслей. У преподобного Феодосия есть

свой тропарь и кондак.

Однодневный пост

В 2020 году 24 января выпадает на пятницу. Это означает, что в этот день православные держат однодневный пост. Многие отмечают, что в современных условиях даже не во всех монастырях есть возможность держать пост так, как это велит давняя традиция. Для мирян обычной практикой является отказываться от яиц, молочной продукции и мяса в обычный пост, а вдобавок ко всему и от рыбы – в строгий.

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