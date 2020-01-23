Власти следят за здоровьем людей, контактировавших с американцем, который заболел коронавирусом

По меньшей мере 16 человек тесно контактировали с жителем штата Вашингтон, у которого был диагностирован первый в США случай «уханьского коронавируса». Сейчас врачи следят за состоянием здоровья этих людей. В результате эпидемии коронавируса уже умерли 17 человек в Китае, и заболели сотни людей в нескольких азиатских странах. Об этом в среду сообщили власти штата.

Пациент, 30-летний мужчина, чувствует себя хорошо и скоро может быть выписан из больницы в городе Эверетт в штате Вашингтон, сообщили представители власти во время пресс-конференции.

Ни у кого из людей, контактировавших с больным, не были выявлены признаки заболевания, заявил Крис Спиттерс, представитель управления здравоохранения округа Снохомиш.

«Риск для широкой общественности остается низким», – заявил Спиттерс, добавив, что его не удивит, если выяснится, что больной контактировал с большим количеством людей.

Мужчина заболел в минувшие выходные после поездки на родину, в китайский город Ухань. Пациент находился там с ноября по декабрь прошлого года. Коронавирус у него был диагностирован врачами в понедельник.

Вирус, вызывающий симптомы, схожие с простудой или гриппом, связан с рынком морепродуктов в Ухане – крупнейшем городе в центральном Китае. В городе проживает около 11 млн человек. Рынок был закрыт местными властями.

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