Личное: «Теряется контекст, а он и есть соль

Вот это давайте разберем, хоть это и не письмо в рубрику, но для разбора подойдет.

Вот такие письма, как под копирку, пишут многие, но каждый уверен, что до него мне никто об этом не писал, что я не в курсе, что есть такие пожелания у людей.

Это колпачок Глупыши на меня надевается, как вы понимаете. А сам человек хочет помочь мне и подсказать, потому что Спасатель.

Думает, что оказывает мне полезную услугу, хотя отдельных интересов за мной не предполагает, считает, что у нас интересы общие.

Давайте я всем таким Спасателям в лице этого отвечу. Хотя уже отвечала.

А вы потом тоже разберете это письмо.

Хотя такие письма и дальше продолжат писать, о том же самом, и каждый из этой длинной толпы будет уверен, что он — первый.

laska67

Добрый день, сорри, не буду начинать с комплиментов о блоге, сразу быка за рога.

Квалификация читающих вне ваших друзей несколько(мягко) ниже, нам(ага, беру наглость говорить за многих) нужна помощь. Не та, когда кусок хлеба, а усвоении того, что читаю у вас.

(Новички. Ситуация с моими друзьями такая. В друзьях у меня — те, кому я разрешаю комментировать блог. Это очень маленькая часть читателей. Это те, кто не просто понимают, но еще умеют формулировать, я их отбираю из большого числа желающих. Каждый день почти добавляю человек пять и столько же примерно удаляю. Поэтому количество активных комментаторов не особо меняется. После тестов резко вырастает, потом сокращается. Но комментаторы — это не все читатели. Большинству постоянных читателей терминология знакома неплохо. И таких людей много. Мне этого количества вполне хватает. Я не стремлюсь к широкой популярности, я бы хотела сохранить элитарность. Предпочитаю рост качества аудитории, а не ее количества. А главное, хотелось бы понимания)

Рассматриваю как обучение практически, да и вы, по логике, ведение блога, наверное ,рассматриваете свою деятельность как определенную миссию. Неважно, на 10 или 90%.

(Как миссию рассматриваю, конечно. В основном как миссию)

Очень бы облегчило процесс существование какого то краткого словарика употребляемых терминов. Оз, КЗ, рапан, Онегин( я на одном из ваших описаний этого типа себя увидел, завис, стал читать уже вникая),Печорин… . Да, для вас в эти термины уже вложен пакет настроек и как бы незачем повторяться,но. Недавно вот человек читает блог, уровень образования, подготовки разные, ему это жизненно важно, но в тексте из за терминов теряется контекст, а он и есть соль, ну, для меня например.

(Вот автор уверен, что словарик облегчил бы процесс, но он путает тот процесс, который нужен ему, и тот процесс, который нужен мне. Из-за слияния он думает, что процесс нам нужен один и тот же. Мне важно качественное понимание, не поверхностное. Для меня человек, который пришел, ничего не понял и ушел — намного лучше, чем человек, который прочитал словарик и решил, что все понял, когда ничего понять он не мог. Поэтому краткого словарика не будет никогда. Над навигатором я думаю, но это тоже не так однозначно. Пробежался по основным ссылкам и решил, что все понял. Нет, мне нужно отсеять тех, кому «жизненно важно», а вникать лень или тяжело. Таким лучше идти своей дорогой, иначе они к своей жизненно важной ситуации применят не то, что нужно. И хотя это не мое дело, как люди сами себе вредят, но я — человек добрый, кто бы чего ни думал)

Как то влёт понимать психотипы или ваши слова бывает сложновато. Не рассматривайте как вариант претензии, скорее как просьбу/предложения- возможно ли в заглавном посте сформировать что то вроде справочника основных принятых терминов с расшифровкой?

(Да разницы нет, претензия или просьба, это одно и то же. И предложение туда же. Видите, автор не догадывается, сколько таких как он ноют и просят дать им короткий словарик. Годами. Что-то вроде словаря есть в книге «Любовь: секреты разморозки», там все основные понятия. И тем, кто не в курсе, что есть книга или неохота ее искать, не нужно маяться дурью и читать мой блог. Есть же много других блогов и пабликов, где добрые авторы пишут на простом языке, всем понятном и доступном, отвечают на вопросы, потому что дорожат каждым читателем и каждым лайком. У меня другая ситуация. Я стараюсь вести блог так, чтобы отфильтровать лишних. Не очень получается, все равно читают те, кто ничего не понимает. Наверное это тяга к загадочному)

Ну да, все относительно, и могут быть изменения от случая к случаю, но процесс усвоения инфы пойдет куда как эффективнее.

(Автор думает, что знает лучше меня, как усваивается инфа и какие законы усвоения инфы существуют. В области обучения все не так просто, как многие привыкли думать. Жевать и пичкать дает обратный эффект. Это сложный ресурс — ресурс учебы. Я о нем до сих пор ничего почти не писала, потому что это один из самых парадоксальных ресурсов, не похожий на другие. Скоро напишу)

Источник: Эволюция

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