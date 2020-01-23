США высказали Китаю претензии из-за коронавируса

Высокопоставленный представитель госдепартамента США обвинил власти Китая в том, что они не сразу отреагировали на новый коронавирус.
По мнению американской стороны, «обеспокоенность внутри Китая и в международном масштабе отражает то, что мы видели в прошлом», передает РИА «Новости».
США увидели в нынешней ситуации «отражение ситуации 2003 года с атипичной пневмонией, когда правительство (Китая) не спешило с ответом, и это выставляло положение вещей в худшем свете, чем было на самом деле», передает ТАСС.
Госдеп сообщил о «нежелании» Пекина «стремительно действовать». В результате у международного сообщества нет «чувства уверенности относительно того, как с этим справляются в Китае», сказал чиновник.
Он заявил, что США «обеспокоены транспарентностью правительства в Китае»
По версии Вашингтона, «факты таковы, что, похоже, это происходило уже какое-то время без каких-либо однозначных заявлений» Пекина. Однако в США заметили «ободряющие сигналы», свидетельствующие о том, что Китай «понял серьезность ситуации».
В Госдепе выразили благодарность китайской стороне за то, что Китай передал ДНК нового вируса. США «обеспокоены, но осторожно оптимистичны», сказали в ведомстве.
Напомним, в Китае жертвами нового коронавируса стали 17 заболевших. Всемирная организация здравоохранения уже предупредила, что в ближайшее время следует ждать быстрого распространения нового вида пневмонии. Первый случай заболевания уже был зарегистрирован и в США.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что известно о новом вирусе, и как от него защититься.
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