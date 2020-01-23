Сенаторам устроили «цифровой детокс» во время разбирательства по импичменту

Часть сенаторов, участвующих в многочасовом разбирательстве по поводу объявления импичмента президенту Дональду Трампу, заявили о том, что им нравится по меньшей мере одно из устаревших требований к участникам разбирательства – полный запрет на пользование мобильными телефонами.

«Мы все – на цифровой детоксикации», – сказала сенатор-демократ Эми Клобушар во время перерыва в работе третьего в истории США разбирательства в Сенате об импичменте. «Это значит, что людям в действительности пришлось смотреть друг на друга, а не отводить взгляд в свой телефон».

Правила проведения слушаний, которые обязывают разговорчивых сенаторов слушать выступления спикеров в полной тишине, были созданы с целью сосредоточить внимание законодателей на решении важнейшей задачи, которая сейчас находится в их руках.

В то же самое время, некоторых сенаторов беспокоит невозможность управлять кампаниями по сбору средств или даже просто общаться со своими родственниками.

Во время нынешнего разбирательства сенаторы выступают в качестве присяжных заседателей, которые должны согласиться или отвергнуть доводы стороны обвинения – демократов из Палаты представителей, которые настаивают на отстранении Дональда Трампа от власти.

Во время перерыва в среду сенатор Бен Кардин общался с журналистами, одновременно отправляя текстовое сообщение внучке со своего айфона. Кардин пояснил, что у него нет возможности отправлять СМС во время заседания.

«Это – еще одно преимущество. Я хочу уделять внимание происходящему, и чтобы меня от этого не отвлекали. Я не против того, чтобы освободиться от своих электронных устройств», – заявил демократ Кардин.

Сенаторам в принципе нельзя пользоваться мобильниками на заседаниях, однако это правило становится еще более строгим во время слушаний по импичменту, которые длятся по многу часов и заканчиваются глубоко заполночь.

Члены обеих партий, включая четверых демократов, участвующих в президентской гонке, поручили своим помощникам поддерживать связь с избирателями и другими людьми, находящимися за пределами Капитолия.

Клобушар, претендующая на участие в президентских выборах, передала контроль за своими соцсетями дочери Абигайль, которая сейчас агитирует за мать в штате Айова накануне кокусов – они пройдут в Айове уже 3 февраля.

«Моя мама сегодня находится в Вашингтоне, так что я буду вести ее аккаунт в твиттере во время поездки по Айове», – сказала дочь Эми Клобушар.

Политолог, работающий на канале CNN, предположил, что республиканец Тед Круз в нарушение правил пронес в зал заседаний свой мобильник, с которого сенатор якобы публикует твиты. Это сподвигнуло пресс-секретаря Круза Лорен Аронсон выпустить сообщение с опровержением предположения CNN.

Сенатор Митт Ромни, один из четверых республиканцев-центристов, частично согласных с предложениями демократов о вызове свидетелей и предоставлении документов от администрации, признался в том, что ему не нравится чувствовать себя оторванным от своих сотрудников.

«Должен сказать, что я скучаю по своим электронным коммуникациям. В этом нет никакого сомнения», – заявил Ромни во время короткого перерыва в слушаниях.

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