Поклонников разочаровало опубликованное Успенской фото Домогарова: «Как-то резко оплыл»

Любовь Успенская разместила в Instagram совместное фото с актером. Однако поклонников певицы и Александра Домогарова разочаровал данный кадр из-за его уставшего вида.

Знаменитость запечатлена артиста за кулисами одного из мероприятий, однако подписчики осудили снимок, заявив, что секс-символ российского кинематографа изменился до неузнаваемости. Сам Домогаров не пользуется социальными сетями, но у него есть фанатская страница, за которой следят фолловеры звезды. Телеведущий снялся в драматической картине Андрея Кравчука под названием «Союз спасения», где участие в съёмках также принял сын Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского Иван. Кроме этого, в ленте можно увидеть Ингеборгу Дапкунайте и Софью Эрнст. В комментариях к снимку поклонники актера отметили, что ему не идет щетина и посоветовали кумиру побриться. «Второй подбородок уже виден!», «Дайте человеку отпуск!» — возмущались подписчики.

Любовь Успенская, в свою очередь, ведет активный образ жизни и увлекается фламенко. В эфире передачи «Ты не поверишь!» исполнительница рассказала, что давно не употребляет спиртное. Подобного режима придерживается и Валерий Леонтьев, который свой последний бокал шампанского выпил в ходе празднования прошлого Нового года.

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