Сербии не дали гарантий вступления в ЕС даже при условии компромисса с Косово

23.01.2020, 4:58, Новости дня

На полях форума в Давосе ни Евросоюз, ни США не подтвердили Сербии, что она сможет стать частью ЕС, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Он отметил, что основной проблемой для вступления в ЕС являеются «отношения между Белградом и Приштиной». В Давосе Вучич спросил у европейских чиновников и главы Госдепа Майка Помпео, «будет ли достаточно» договориться с Косово и найти «компромиссное решение».

«И никто из ЕС или из США <…> не мог подтвердить, что мы будем частью ЕС», – приводит ТАСС со ссылкой на Euronews слова Вучича. 

Он отметил, что его страна «не в восторге» от сложившейся ситуации, но «не видит реальной альтернативы» вступлению в ЕС. Вучич заявил, что кроме Турции, ни одна страна не ждала вступления в ЕС так долго.

В сентябре западные СМИ писали, что Сербия планирует вступить в Евразийское экономическое сообщество несмотря на негативную реакцию Евросоюза, к которому страна также хочет присоединиться.



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