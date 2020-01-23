Михаэля Шумахера впервые сфотографировали после трагедии: его супруга борется с вымогателями, которые хотят продать снимки СМИ

Больше шести лет прошло с того момента, когда гонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму. С тех пор о состоянии его здоровья поклонники могут узнавать только по коротким сводкам новостей, поступающих от приближенных к нему источников. Проживает Шумахер в закрытом поместье в Женеве, и увидеть его за пределами собственности еще никому не удавалось. Однако, по новым данным, неизвестные все же нашли возможность сфотографировать гонщика на территории его дома и теперь пытаются продать снимки в СМИ за 1 миллион долларов. Супруга спортсмена Коринна Шумахер призвала полицию принять меры по отношению к человеку, который пошел на это преступление. Адвокаты семьи настаивают на том, что снятые кадры нарушают право на частную жизнь семьи. Менеджер Шумахера между тем отказывается комментировать скандал.

Михаэль Шумахер с супругой КориннойНапомним, 29 декабря 2013 года Шумахер с сыном и его друзьями отправился кататься на лыжах в Мерибель, курорт во французских Альпах. Михаэль выехал за пределы трассы и, споткнувшись о камень, упал и ударился головой о выступ скалы — шлем раскололся. Поначалу спортсмен находился в сознании, но вскоре его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. После двух нейрохирургических операций его ввели в искусственную кому. Летом следующего года его вывели из этого состояния и перевезли в другой госпиталь для последующей реабилитации. Оттуда Михаэль уже отправился домой, где находится и по сей день.

Несколько месяцев назад супруга гонщика дала свое первое интервью с момента трагедии. Оно вышло в издании Mercedes’ She Magazin. В разговоре с журналистом Коринна вспомнила, как Михаэль подарил ей ранчо в Швейцарии на их 10-ю годовщину свадьбы в 2005 году и как тогда началось ее увлечение лошадьми, которое продолжается и по сей день. Большая часть интервью была посвящена именно этой теме: увлечению семьи Шумахера конным спортом.

О состоянии мужа Коринна по-прежнему говорить не готова. Зато она объяснила, почему они с детьми хранят молчание вот уже столько лет:

Вы можете быть спокойны, Михаэль находится в надежных руках. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы помочь ему. Мы не можем раскрыть больше подробностей, так как следуем указаниям Михаэля, который хочет, чтобы вся эта история пока сохраняла конфиденциальность. Уверена, он сделал бы то же самое для меня. Я всегда буду помнить, кому я должна быть благодарна.

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