На Урале изобрели лекарство против коронавируса

В РФ изобрели препарат против коронавируса, который ныне распространяется в Китае. Создали лекарство сотрудники университета на Урале.
На данный момент зафиксированы почти пять сотен эпизодов заражения вирусом, а количество умерших от него выросло до 17 человек. Пострадавший ощущает те же признаки, что и в случае гриппа — кашель, температуру и одышку. Недуг способен передаваться от человека к человеку. Им уже заразились 15 медиков, лечившие пациентов от этой эпидемии.
Может помочь в лечении препарат, созданный научными сотрудниками Уральского федерального университета. Он называется триазавирин. Лекарство эффективно против вирусов РНК, к которым относят новое заболевание. Сейчас недуг продвинулся за границы Китая, случаи заражения отмечены в США, Таиланде, Японии и некоторых иных странах.
Новинка от российских ученых еще не зарегистрирована в КНР, поэтому сейчас окончательное решение за властями азиатского государства. Создатели лекарства уже обратились в Минздрав Китая, сотрудники которого изучат информацию о препарате.
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