Conversation — учёные установили «реальную причину», почему женщины живут дольше мужчин

Учёные из Грёнингенского университета и Университета Южной Дании установили «реальную причину», почему женщины живут дольше мужчин, пишет The Conversation. Для этого авторы исследования проанализировали продолжительность жизни женщин и мужчин в возрасте от 50 до 85 лет с высоким доходом в Северной Америке, Европе и Океании за период с 1950-го по 2015 год.
Reuters
Учёные из Дании и Нидерландов установили «реальную причину», почему женщины живут дольше мужчин, пишет американское издание The Conversation.
В рамках последнего совместного исследования научные сотрудники Грёнингенского университета и Университета Южной Дании изучили продолжительность жизни женщин и мужчин в возрасте от 50 до 85 лет с высоким доходом в Северной Америке, Европе и Океании за период с 1950-го по 2015 год.
Как установили датские и нидерландские учёные, в 1950 году мужчины жили на 2,5 года меньше, чем женщины, но уже к 1980 году разница увеличилась до 4,5 лет. Затем разница в продолжительности жизни женщин и мужчин начала сокращаться и в 2015 году составила порядка двух лет.
«Всё это увеличение и последующее уменьшение связано с курением», — констатировали авторы исследования.
Исторически мужчины начали курить раньше и курили больше, чем женщины. Пока врачи приходили к заключению, что курение вредно для здоровья, исходя из данных обследования мужчин, женщины приняли решение, что и им пора начать курить, напоминают учёные.
«Сегодня, спустя десятилетия, эффект курения (смерть) реже встречается среди мужчин, но всё чаще у пожилых женщин, которые курили в прошлом, — поясняют авторы исследования. — То есть, сначала курили мужчины, затем мужчины начали умирать от курения, приблизительно в это время женщины начали курить, затем женщины начали умирать от курения».
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