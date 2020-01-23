Мнение: О гибели «Грина»

Даниил Безсонов о гибели "Грина".

Вчера был ещё один трагичный день. Наверное, на войне каждый день трагичный, и за пять с половиной лет стоило бы к этому привыкнуть, но как-то не привыкается.

Вчера вечером в подъезде своего дома был подло убит мой друг, герой Донбасса, настоящий и принципиальный офицер, человек с большой буквы, любящий муж, сын, брат, отец, дедушка, подполковник Кривуля Алексей «Грин». Он был застрелен двумя выстрелами в голову со спины. Подло, хладнокровно, предательски.

С Грином мы познакомились в мае 2014 года в Славянске. На фоне других ополченцев он резко выделялся высокой дисциплиной и требовательностью — как к себе, так и к подчинённому личному составу. На то время у нас было мало толковых командиров, а Грин по образованию был военным. Мы прислушивались к нему. Он всегда знал, что делает. Кроме этого, он был крайне порядочным, принципиальным и надёжным человеком.

После Славянска наши пути несколько разошлись. Я ушёл в подразделение к «Хмурому», а Грин вместе с Козырем остались в батальоне «Дружка». Наше подразделение работало в районе Снежное-Красный Луч, а Грин с бойцами — в Шахтёрске.

После этого Грин участвовал в организации и зачистке Иловайского котла, где проявил себя бесстрашным и грамотным командиром.

Осенью 2014 года была сформирована 7-я бригада ВС ДНР. Грин был назначен на должность первого заместителя штаба бригады. Казалось бы, что полевая работа закончилась и наступила комфортная штабная служба, но только не для человека с таким характером и принципами, как у Алексея. В январе 2015 года, когда началась Дебальцевская операция, Грин со своими бойцами выдвинулся на передовую, где всегда был на острие атаки.

Отдельно хотел бы обратить внимание, что кроме перечисленного Лёша был отменным семьянином, с которого стоит брать пример. Теперь у него остались жена, дочь и внучка. Его зять тоже был боевым офицером, но погиб в конце февраля 2017 года.

Так сложилось, что раньше всех от нас уходят лучшие. Наша задача – честно и самоотверженно продолжить своё и их дело.

Те, кто причастен к гибели Грина, будут найдены и понесут кару.

https://asd.news/articles/dnr/o-pavshem-geroe/ — цинк

Источник: Colonel Cassad

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